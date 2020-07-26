С 1 апреля: Минтруд изменил правила назначения пособий

Минтруд РФ изменил правила назначения пособий на детей от трех до семи лет, которые начнут действовать с 1 апреля этого года, сообщают «Вести:Приморье».

В ведомстве отметили, имущественные требования были смягчены. Документ скорректировали с учетом пожеланий общественников.

«В последний вариант проекта [постановления правительства РФ] были внесены изменения, в соответствии с которыми смягчены требования при расчете имущественной обеспеченности. Так, органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее», — пишут «Известия».

Также для расчета нуждаемости семьи не будут учитываться земельные участки в сельской местности до гектара (в прошлой редакции было 0,25 га).

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, выплаты на детей от трех до семи лет будут назначаться в соответствии с принципом нуждаемости. Подать заявление на перерасчет пособия по новым правилам жители края смогут с 1 апреля 2021 года. Соответствующий законопроект приняли сразу в трех чтениях на очередном заседании Законодательного собрания Приморского края.

Новые размеры ежемесячной денежной выплаты на детей от трех до семи лет предусматривают поправки, внесенные в Указ Президента «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

При назначении выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет вводится трехступенчатая система установления максимального размера выплаты.

Ежемесячная выплата предоставляется, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Приморском крае на дату обращения. В этом году размер прожиточного минимума на душу населения равен 13 963 рубля.

Стандартным размером выплаты остается 50% от размера прожиточного минимума на ребенка (в 2021 году – 15 409 рублей).

Если ежемесячная выплата в размере 50% (7 704 рубля) не позволяет обеспечить доходы семьи до прожиточного минимума, то выплата назначается в размере 75% прожиточного минимума на ребенка.

Если увеличенное пособие в размере 75% (11 556 рублей) не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, то родители будут получать выплату в размере 100% прожиточного минимума (15 409 рублей) на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]