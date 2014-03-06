Порядок выплат на детей от трех до семи лет планируют изменить

В России хотят изменить порядок выплат на детей от трех до семи лет, сообщают «Вести:Приморье».

При расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на пособие не учитываются дети, находящиеся под опекой. В Минтруде предлагают изменить порядок предоставления выплат. Детей под опекой тоже будут принимать во внимание.

«По букве закона они (дети под опекой) считаются находящимися на полном гособеспечении и не учитываются в составе семьи при оценке ее нуждаемости. Для того чтобы повысить доступность пособий для семей, взявших под опеку приемных детей, вносятся изменения, которые позволят учитывать опекаемых при назначении пособия», — цитирует газета «Известия» представителей министерства.

Проект данного постановления проходит межведомственное согласование. Отмечается, из федерального бюджета на 21-й год запланировано выделить 276 млрд рублей на соответствующие выплаты семьям с детьми.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]