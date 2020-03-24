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Оформление пособий на детей от трех до семи лет упростили

Оформление пособий на детей от трех до семи лет упростили

Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет. Теперь для оформления выплаты не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах, сообщают «Вести:Приморье».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет. Документ начнет действовать с 1 ноября 2020 года, сообщила пресс-служба правительства.

"Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах, - говорится в сообщении пресс-службы кабмина. - Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия".

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены с 1 января 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Их получают семьи с низкими доходами. Выплаты начались с 1 июня, отмечает ТАСС.

Пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей можно оформить на портале госуслуг или в МФЦ. В зависимости от оно составляет примерно 5,5 тыс. рублей на одного ребенка в месяц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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