Минтруд выделил деньги на ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Минтруд должен выделить деньги российским регионам, которые пойдут на ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет, сообщают «Вести:Приморье».

Постановление об этом появилось в субботу на сайте правительства РФ.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сообщается в документе. По информации RNS, решение о выплатах из фондов Минтруда приняли накануне на заседании кабмина.

Напомним, пособия на детей от трех до семи лет выплачивают с 1 июня. На них могут расчитывать семьи, в которых родители зарабатывают меньше двух прожиточных минимумов в месяц. Выплаты приходят ежемесячно, суммы варьируются в зависимости от того, в каком регионе проживает семья. Общая сумма, которую выделят из бюджета на выплату пособий, составит 135,5 млрд рублей, отмечал Мишустин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]