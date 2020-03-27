Дополнительные средства выделены на выплату пособий по нетрудоспособности граждан
На выплаты по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей, сообщают «Вести:Приморье».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 68,5 миллиарда рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба правительства. Об этом пишет РИА Новости.
"Свыше 68,5 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Как пояснили в кабмине, из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было решено выделить дополнительное финансирование.
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