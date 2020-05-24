Мишустин подписал распоряжение о допфинансировании ежемесячных выплат семьям с детьми

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Ранее Правительство выделило ещё 1,73 миллиарда рублей на выплату пособий на третьего ребёнка. - сообщает "Парламентская газета".

«На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, направят ещё 2,58 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении.

Дополнительные деньги поступят в 36 регионов России. Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением информации о числе получателей пособия.

Всего 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 миллиарда рублей. Такой объём финансирования позволит субъектам Федерации выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке.

Пособие выплачивается каждый месяц, пока ребёнку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Размер денежной помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по информации на 2019 год, составляет 10,4 тысячи рублей. По всей стране такие выплаты получают 517 тысяч семей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]