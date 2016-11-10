Порядок продления больничных для работающих пенсионеров утвержден

Работающим пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции, могут продлить электронные больничные. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства, сообщают «Вести:Приморье».

Изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о людях старше 65 лет, проживающих в регионах, где еще продолжают действовать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Те, кто соблюдает самоизоляцию и при этом не перешел на удаленную работу и не ушел в отпуск, могут оформлять электронные больничные с 15 июня и до официального окончания режима самоизоляции в конкретном регионе.

"Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования", — говорится в сообщении.

Какие-либо дополнительные сведения или документы при этом представлять не нужно. Расчет пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются полностью, для расчета берется заработок за два года, но не более 69 961,65 рубля в месяц, отмечает РИА Новости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]