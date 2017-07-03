Работающим пенсионерам продлили действие электронных больничных

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из‑за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно, сообщают «Вести:Приморье». Изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

На совещании 11 мая Президент указал на необходимость сохранения режима самоизоляции для людей 65 лет и старше. Выданные им новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие‑либо дополнительные сведения или документы, отмечается на сайте ГД РФ.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 961,65 рубля в месяц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]