Работающие граждане 65+ могут получить по больничному до 70 тысяч рублей в месяц

Постановлением Правительства РФ № 517 от 16 апреля установлен дополнительный срок, в течение которого работающие граждане возраста 65 лет и старше могут находиться на оплачиваемом больничном в связи с карантином — с 20 по 30 апреля 2020 года, сообщают «Вести:Приморье».

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 апреля будет аналогичен тому, что действовал в период с 6 по 19 апреля. Больничный за весь период оплачивает ФСС напрямую работнику, отмечает пресс-служба приморского отделения Фонда социального страхования.

"Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", - заявил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В связи с этим ФСС просит работодателей Приморского края как можно быстрее направить в отделение Фонда данные на работников в возрасте 65 лет и старше.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при это ограничивается среднемесячным заработком 69961,65 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]