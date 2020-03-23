Как получить еще один оплачиваемый больничный гражданам 65+

Для граждан 65 лет и старше, которые трудятся в организациях Приморья, установили дополнительный срок для оплачиваемого больничного – из-за коронавируса они могут находиться дома с 12 по 29 мая, сообщают «Вести:Приморье».

Порядок выплат по листам временной нетрудоспособности будет аналогичен предыдущему – средства на оплату пойдут из Фонда социального страхования. Для этого работодателям необходимо направить реестр в ведомство до 29 мая включительно.

По словам специалистов Фонда социального страхования, больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ведомство. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, им достаточно дистанционно (по телефону, электронной почте или любым другим способом) сообщить работодателю о своем намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на самоизоляции с 12 мая по 29 мая 2020 года.

«Работодателям необходимо направить реестр в любое время до 29 мая. Медицинская организация автоматически укажет в электронном больничном весь период. Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня его формирования. Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100%-ном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при это ограничивается среднемесячным заработком 69 961,65 рубля», – отмечают в ведомстве.

При формировании реестра организации следует проконтролировать, чтобы указанные данные не противоречили внутренней кадровой документации предприятия.

«Даты, указанные в реестре, не должны пересекаться с датами приказов на очередной оплачиваемый отпуск, перевода сотрудника на удаленный режим работы и прочее. В реестр необходимо включить всех работников с датой рождения 12 мая 1955 года и старше. Исключение составят работники “на удаленке”, находящиеся в оплачиваемых отпусках и не работающие по причине временной нетрудоспособности», – добавили в краевом ФСС.

Реестр можно сформировать и отправить в ведомство с помощью бухгалтерских сервисов: 1С, СБИС, КОНТУР, ПАРУС или АРМ ФСС. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте, по вопросам оформления и оплаты листков нетрудоспособности можно обращаться по телефонам краевых филиалов Фонда соцстрахования:

– филиал №1 (Арсеньев, Дальнегорск), 8 (42361) 4-05-33, 4-22-50;

– филиал №2 (Артем), 8 (42337) 3-56-92, 4-20-96;

– филиал №3 (Владивосток), 8 (423) 222-81-21, 222-83-99, 226-99-84;

– филиал №5 (Находка), 8 (4236) 69-99-31, 69-99-33;

– филиал №6 (Уссурийск), 8(4234) 32-17-07, 32-90-09, 33-89-40, 32-33-19;

– филиал №7 (Лесозаводск), 8 (42355) 24-7-78;

– филиал №8 (Дальнереченск), 8 (42356) 33-6-76.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]