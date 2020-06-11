Со следующего года. Мишустин упростил оформление пособий

Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил правила оформления пособий опекунам и попечителям, сообщают «Вести:Приморье».

Так, с 2021 года гражданам не придется представлять документы, подтверждающие статус опекуна или попечителя. Процедуру можно будет пройти через единый портал госуслуг.

Государственные органы будут получать необходимую информацию через Единую государственную информационную систему соцобеспечения. До конца 2020 года в ней будут собраны сведения обо всех законных представителях граждан - опекунах, попечителях, родителях.

Система поможет оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданам, от лица которых действуют попечители, дистанционно. Также отмечается, что это защитит их права.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]