Депутат рассказал об увеличении пособий на детей

Пособия для детей из неполных семей с низкими доходами нужно увеличить в два раза. Соответствующий законопроект партия «Справедливая Россия — За правду» направила в правительство РФ, сообщают «Вести:Приморье».

Председатель партии Сергей Миронов предложил увеличить вдвое пособие для детей, воспитывающихся в неполных семьях. Соответствующий законопроект направлен на получение отзыва правительства. Об этом пишет «Коммерсант».

«Мы предлагаем выплачивать неполым семьям пособие в размере двух региональных прожиточных минимумов»,— заявил господин Миронов. Он напомнил, что сегодня прожиточный минимум для ребенка в зависимости от того или иного региона в среднем составляет 10 тыс. руб.

«Если законопроект примут, то дети из неполных семей с низкими доходами смогут получать от государства в среднем по 20 тыс. руб. в месяц»,— прокомментировал руководитель фракции СР.

Напомним, в Приморье с начала года на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет направлено около 1,3 миллиарда рублей. Ежемесячное пособие получают почти 52,4 тысячи детей из малоимущих семей края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, в этом году размер прожиточного минимума на душу населения в регионе составляет 13 963 рубля.

По оценке специалистов, новый подход к назначению пособий усилит адресность соцддержки и будет варьироваться в зависимости от доходов семьи.

С 1 апреля изменились принципы установления нуждаемости семьи. Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2021 года принято решение учитывать при расчете нуждаемости студентов. Если старший ребенок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он будет учитываться в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.

Кроме того, в составе семьи при оценке нуждаемости будут учитываться дети, находящиеся под опекой, то есть семьи смогут получать пособие и на опекаемых детей.

Также принято решение в составе доходов не учитывать компенсационную выплату в размере 12 тысяч рублей, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]