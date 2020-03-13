С 1 января будут увеличены выплаты отдельной категории граждан

С предложением об увеличении ежемесячных выплат на детей с 3 до 7 лет с 1 января 2021 года выступил Минтруд, сообщают «Вести:Приморье».

«С 1 января 2021 года, ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — передает ТАСС текст проекта министерства. Отмечается, что сейчас размер выплаты составляет лишь 50% регионального прожиточного минимума, в среднем это 5,5 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]