Ежемесячно по 14,4 тысячи: на выплату по первому ребенку добавили 500 млн. рублей

Еще больше средств предусмотрели в бюджете Приморского края на ежемесячные выплаты семьям с первым ребенком. В 2021 году на эту меру социальной поддержки планируют направить почти 2,2 миллиарда рублей. В прошлом году расходы составляли 1,7 миллиарда рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморья, в январе выплату получили более 11,5 тысяч семей. Размер ежемесячного пособия составил 14,4 тысячи рублей.

Вместе с тем с 1 января изменен размер прожиточного минимума на ребенка до 15,4 тысячи рублей.

«В соответствии с действующим законодательством родители первенцев вправе обратиться для назначения выплаты в актуальном размере. При этом обязательно предоставить необходимый пакет документов, в том числе справку о доходах», – информируют в ведомстве.

Напомним, ежемесячная выплата при рождении первого ребенка назначается семьям, доход в которых не превышает двукратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного населения (29 558 рублей в 2021 году).

В министерстве обращают особое внимание получателей на требование федерального закона: если при подаче нового заявления доход семьи превысит эту сумму, то в назначении выплаты будет отказано. Кроме того, текущая выплата также будет прекращена.

«Оцените доходы своей семьи за 12 календарных месяцев за шесть месяцев до даты подачи нового заявления о назначении ежемесячной выплаты. И решите, есть ли необходимость подать новое заявление, или продолжайте получать выплату в старом размере», – советуют специалисты.

Подать заявление и документы можно в МФЦ или через Социальный портал Приморского края. Консультации по телефону Приморского центра соцподдержки: 8-800-30-22-145.

Выплачивается пособие до исполнения малышу 1 года. После родителям необходимо пройти перерегистрацию для назначения выплаты до двух лет, затем до трех лет.

Напомним также, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой эта выплата попала в число мер социальной поддержки, которые будут продлены автоматически до 1 марта 2021 года.

Как отмечает министр Светлана Красицкая, финансовая помощь государства родителям с первенцем – одно из направлений национального проекта «Демография», предусматривающего, что к 2024 году коэффициент рождаемости в Приморье достигнет 1,95, то есть в среднем на каждую женщину в регионе будет приходиться не менее двух детей.

«Гарантированная поддержка государства призвана стимулировать молодые семьи на рождение первенца», – убеждена глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]