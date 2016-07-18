7,2 тыс. рублей на ребенка: деньги на новую выплату поступили в Приморье

Приморью направили дополнительные 1,6 миллиарда рублей на новую демографическую выплату. Материальную поддержку получают семьи с детьми от трех до семи лет, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Размер ежемесячного пособия составляет 7,2 тысячи на каждого ребенка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Получателями новой меры поддержки от государства в крае стали уже 32,8 тысяч семей. В них воспитывают 38,7 тысяч детей. С июня на выплаты направили около 2,1 миллиарда рублей. Выплаты поступят на счета семей до конца сентября.

В министерстве также отметили, что для получения новой демографической выплаты родителям необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг, социальный портал или МФЦ. Остальные документы, подтверждающие право на выплату, сотрудники центра соцподдержки самостоятельно запросят в налоговой и миграционной службах, Пенсионном фонде, Фонде социального страхования и других ведомствах

Напомним, выплата на детей от трех лет семьям с низким доходом инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе январского Послания к Федеральному Собранию. Это одна из мер, призванных финансово поддержать граждан, как того требует национальный проект «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]