Более 1300 детей от 3 до 7 лет уже стали получателями новой выплаты в Приморье

Около 57 миллионов рублей направлено на новую выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет в Приморье. Первыми получателями стали более 1,3 тысячи маленьких жителей края.

По информации регионального министерства труда и социальной политики, семьи получили одномоментно около 36,6 тысячи рублей.

«Выплата рассчитана за пять месяцев, с января по май. До конца июня эти же семьи получат еще по 7,2 тысячи рублей. Это размер нового ежемесячного пособия у нас в регионе. Таким образом, размер выплаты за полгода составит 43,3 тысячи рублей», – уточняют в ведомстве.

Меньше чем за месяц специалисты соцзащиты приняли более 20 тысяч заявлений на новую выплату. По мере рассмотрения выплаты будут назначены новым получателям.

Напомним, право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составлял 13 189 рублей.

Планировалось, что первые выплаты на детей от 3 до 7 лет начнутся в июле. В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса, Президент Российской Федерации Владимир Путин обязал регионы завершить подготовительные работы на месяц раньше.

Оформить выплату можно с помощью портала Госуслуг или Социального портала Приморского края. Найти подробную информацию о краевых мерах социальной поддержки, предусмотренных министерством труда и другими ведомствами, можно в Социальном справочнике.

За консультацией по вопросам демографических выплат можно обратиться по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145.

Если у получателя мер соцподдержки изменились реквизиты банка, расчетного счета, произошла смена фамилии, необходимо проинформировать об этом специалистов соцзащиты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]