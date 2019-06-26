Выплаты на детей в Приморье: подробная инструкция (видео)

Специалисты МФЦ Приморья подготовили подробную инструкцию для семей с низкими доходами, как получить ежемесячную выплату по 7221 рублю за каждого ребенка от 3 до 7 лет, сообщают «Вести:Приморье».

Приходить в отделение МФЦ не нужно – заявление можно подать на «Социальном портале» региона.

Право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составлял 13 189 рублей.

Отметим, по распоряжению Президента России Владимира Путина выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, будет рассчитана с начала года.

«В Приморском крае размер ежемесячного пособия в 2020 году составит 7 221 рубль. Соответственно, фиксированная выплата за 6 месяцев составит 43,3 тысячи рублей на каждого ребенка», – уточняют в региональном министерстве труда и социальной политики.

По предварительным расчетам, в Приморье получить такую поддержку с июня смогут около 14,3 тысячи детей. За консультацией по вопросам демографических выплат также можно обратиться по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]