Новые выплаты семьям с детьми в Приморье поступят в начале недели

8 июня в Приморье очередные 50 миллионов рублей направлены на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. В начале недели пособия дойдут до 1600 маленьких жителей края,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В региональном министерстве труда и социальной политики информируют, что таким образом с начала июня выплату получат 2 900 детей и подростков. На новую меру социальной поддержки из федерального бюджета в регион поступило 107 миллионов рублей.

По словам министра Светланы Красицкой, оперативность в организации процесса обработки заявлений от родителей и успешное начало выплат были отмечены на высоком уровне.

«На селекторном совещании с представителями регионов Дальнего Востока наш край назван в числе лучших. Считаю, что это результат оперативности и ответственности всех сотрудников соцзащиты, глубокое понимания проблем, с которыми в эти дни столкнулись наши семьи. Приятно, что такая оценка командной работы приморцев прозвучала накануне нашего профессионального праздника, который отмечается 8 июня», – комментирует она.

Глава минтруда Приморья подчеркивает, что выплаты пошли на месяц раньше, чем планировалось. В связи с эпидемией коронавируса Президент России Владимир Путин обязал регионы завершить подготовительные работы к июню.

Напомним, право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составлял 13 189 рублей.

В первой половине июня выплата рассчитана за пять месяцев, с января по май. В конце июня эти же семьи получат еще по 7,2 тысячи рублей. Это размер нового ежемесячного пособия у нас в регионе. Таким образом, размер выплаты за полгода составит 43,3 тысячи рублей.

Оформить выплату можно с помощью портала Госуслуг или Социального портала Приморского края. Найти подробную информацию о краевых мерах социальной поддержки, предусмотренных министерством труда и другими ведомствами, можно в Социальном справочнике. За консультацией по вопросам демографических выплат можно обратиться по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145. Если у получателя мер соцподдержки изменились реквизиты банка, расчетного счета, произошла смена фамилии, необходимо проинформировать об этом специалистов соцзащиты.

Отметим, принцип социальной ответственности государства перед гражданами предлагается закрепить и на законодательном уровне – с помощью предлагаемых поправок в Конституцию. Напомним, что голосование по внесению изменений в главный закон страны пройдет в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]