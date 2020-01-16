Тысячи семей Приморья получат выплату в 43,3 тысячи рублей на каждого ребенка

Выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, будет рассчитана с начала года. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе селекторного совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке с Правительством РФ и главами регионов 11 мая.

По словам главы государства, в среднем семья получит по 33 тысячи рублей на каждого ребенка. Затем, ежемесячно, размер выплаты будет равен 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал 2019 года.

«В Приморском крае размер ежемесячного пособия в 2020 году составит 7 221 рубль. Соответственно, фиксированная выплата за 6 месяцев составит 43,3 тысячи рублей на каждого ребенка», – уточняют в региональном министерстве труда и социальной политики.

В правительстве Приморья отметили, что право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составлял 13 189 рублей.

Выплатить данное пособие планировалось в июле. Но в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса, Президент обязал регионы завершить подготовительные работы на месяц раньше.

По предварительным расчетам, в Приморье получить такую поддержку с июня смогут около 14,3 тысячи детей.

За консультацией по вопросам демографических выплат можно обратиться по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]