В Приморье начались выплаты на детей по указу Путина

С 1 июля Пенсионный фонд Российской Федерации начнет выплаты родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей в возрасте до 16 лет. Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин 23 июня, сообщают «Вести:Приморье».

Как пояснили в Приморском отделении фонда, дополнительные средства получат все семьи с детьми: и те, кто получил по 5 тысяч рублей на ребенка до 3 лет, и те, кто единовременно получают по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

«Более 250 тысяч приморских семей, в которых воспитываются около 320 тысяч детей, уже получили новые выплаты. На эти цели затрачено 2,7 миллиарда рублей», – информируют в ведомстве.

Тем, кто уже в июне получил по 10 тысяч рублей или получает по 5 тысяч рублей, новая выплата предоставлена беззаявительно, на основе предыдущих решений.

«Родителям или опекунам, которые пока не заявили о себе, дополнительные средства поступят после того, как они подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно», – уточняют специалисты.

В эти дни министерство труда и социальной политики Приморского края продолжает выплачивать еще одно новое пособие. Это ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составлял 13 189 рублей, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

В министерстве напоминают: официально на рассмотрение заявления дается до 30 дней. Такой срок необходим, чтобы при межведомственном взаимодействии собрать необходимые данные на конкретную семью.

Вместе с тем, меньше чем за месяц ежемесячное пособие получили более 7,5 тысячи детей.

«Для более оперативного получения нового пособия родители должны своевременно информировать сотрудников соцзащиты об изменившихся реквизитах банка, расчетного счета или смене фамилии. Неверные или устаревшие данные также влияют на скорость поступления выплаты на счет мамы», – уточняет министр Светлана Красицкая.

Вопросы пенсионного обеспечения можно решить по телефону отделения ПФР по Приморскому краю: 8 (423) 2-498-600. За консультацией по вопросам демографических выплат по линии социальной защиты можно обратиться по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145.

Напомним: поддержка семей с детьми – один из основных приоритетов работы власти, обозначенный руководством страны и закрепленный национальным проектом «Демография». В сложной эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусом, именно этой категории оказывается беспрецедентная финансовая помощь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]