Для подачи заявлений на детские выплаты остается чуть больше месяца

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает родителям, которые еще не оформили заявление на получение детских выплат в размере 5 и 10 тысяч рублей, о том, что срок подачи заявления истекает 30 сентября 2020г.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Пенсионный фонд России, обратиться за выплатами может один из родителей, при этом важно, чтобы реквизиты счета были открыты на имя заявителя.

Напомним, право на выплаты в размере 5 тысяч рублей имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет, рожденных в период с 01.04.2017 года по 30.06.2020 года. Первые выплаты по этому основанию ПФР начал производить еще в апреле.

Аналогичный срок подачи заявления распространяется и на семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 16 лет. Обратиться за единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей может один из родителей также не позднее 30 сентября 2020г.

При оформлении данных выплат семьи получат и дополнительные 10 тысяч рублей. Эти деньги выплачивались в июле на каждого ребенка от 0 до 16 лет.

Кроме того, право на единовременную выплату 10 тысяч рублей имеют семьи, в которых дети достигнут трехлетнего возраста в период с 1 июля по 30 сентября текущего года (получившие ранее выплаты 5 тысяч рублей за апрель-июнь). Для получения выплаты необходимо также подать заявление.

Заполнить заявление можно на портале Госуслуг, сайте ПФР, а опекунам и попечителям – в клиентских службах ПФР.

В Приморском крае детские выплаты произведены 345 тысяч детей. На эти цели перечислено 7 млрд. рублей.

Консультации по телефону горячей линии Отделения ПФР по Приморскому краю: 8 (423) 2-498-600.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]