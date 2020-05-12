5 и 10 тысяч: Две выплаты еще можно получить в сентябре

Остался месяц, чтобы успеть подать заявление на дополнительную материальную выплату на детей. Последний день подачи заявлений – 30 сентября 2020 года, сообщают «Вести:Приморье».

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, а также в МФЦ и в клиентских службах ПФР (прием осуществляется по предварительной записи), отмечают в Пенсионном фонде.

Так, семьи с детьми, рожденными в период с 1.04.2017 по 30.06.2020 года включительно, имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенка.

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. При этом 16 лет ребенку должно исполниться не ранее 11 мая 2020 года, а 3 года — не позднее 30 сентября 2020 года.

Дополнительная выплата за июль в размере 10 тыс. рублей предоставляется на детей, рожденных в период с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно. За данной выплатой не нужно никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд оформляет ее беззаявительно на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Никаких дополнительных документов представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]