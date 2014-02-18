Изменены условия получения ежемесячной выплаты на первенца в Приморье

1 января 2020 года вступили в силу изменения, касающиеся ежемесячной выплаты семьям, родившим (усыновившим) первого ребенка. Теперь эту меру социальной поддержки семья может получать до трехлетнего возраста малыша, вместо полутора лет по ранее действующему закону.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство Приморья, право на получение меры социальной поддержки также получают семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал 2019 года. По данным министерства труда и социальной политики Приморья, размер среднедушевого дохода в этом году составит 27 916 рублей (13958 х 2).

Назначение выплаты будет производиться до достижения ребенком возраста одного года. После того, как малышу исполнится два года, необходимо пройти перерегистрацию. Для этого родителям следует обратиться в любой межфункциональный центр.

Тем семьям, у которых выплата прекращена в связи с 1,5-летним возрастом ребенка, также следует обратиться к специалистам. Выплата будет возобновлена с момента подачи нового заявления.

В министерстве отмечают, что в декабре специалисты точечно отработали с теми семьями, у которых выплатной период закончился в конце прошлого года.

«Сотрудники территориальных отделов персонально информировали родителей об изменении в законодательстве и предложили написать заявление о продлении выплаты», – уточняет глава регионального минтруда Светлана Красицкая.

Напомним, ежемесячную выплату на первого ребенка стали выплачивать в российских регионах в 2018 году. Право на получение федеральной меры соцподдержки получили российские семьи со среднедушевым доходом в 1,5 прожиточного минимума. К концу 2019 года эту меру социальной поддержки получали более 6 тысяч приморских семей.

«То, что с этого года требованию к доходу семьи изменились до двух прожиточных минимумов, означает, что количество получателей возрастет», – отмечают в социальном ведомстве.

Еще одна выплата, призванная поддержать родителей первенцев, появилась в 2019 году. Ее получают все семьи с гражданством Российской Федерации, проживающие в Приморском крае. Размер единовременной выплаты – два прожиточных минимума в Приморье – почти 27,4 тысячи рублей.

По инициативе губернатора края Олега Кожемяко мамам в возрасте от 18 до 25 лет еще доплачивают 22,6 тысячи рублей из средств регионального бюджета. И единовременная выплата, и краевая доплата предоставляются без требований к доходам семьи.

Материальная помощь семьям, родившим первого ребенка, предусмотрена региональным проектом «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография». Получить информацию о положенных демографических выплатах родители могут в «Единых окнах» Приморского центра соцобслуживания населения, МФЦ или с помощью социального справочника.

Всего в Приморском крае сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента РФ Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]