Приморские семьи получат выплаты на первого ребенка

70 миллионов рублей предоставил федеральный бюджет Приморскому краю на ежемесячную выплату семьям с первым ребенком. Эту меру социальной поддержки в регионе получают почти 6,1 тысяча семей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, часть средств направят в адрес 2,7 тысячи семей, которые не получили выплату в ноябре.

«Дополнительные федеральные средства позволят рассчитаться со всеми получателями меры соцподдержки за ноябрь и декабрь», – информируют в ведомстве.

Специалисты уточняют: речь идет о ежемесячной выплате на первого ребенка, которую стали выплачивать в 2018 году. Право на получение федеральной меры соцподдержки предоставляется российским гражданам. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 675,5 рубля в месяц.

Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения первого ребенка

Еще одна выплата, призванная поддержать родителей первенцев, появилась в 2019 году. Ее получают все семьи с гражданством Российской Федерации, проживающие в Приморском крае. Размер единовременной выплаты – два прожиточных минимума в Приморье – почти 27,4 тысячи рублей. По инициативе Губернатора края Олега Кожемяко мамам в возрасте от 18 до 25 лет доплачивают 22,6 тысячи рублей из средств регионального бюджета.

«Единовременная выплата и краевая доплата предоставляются без требований к доходам семьи. Для оформления потребуется только паспорт мамы и свидетельство о рождении ребенка», – уточняет и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]