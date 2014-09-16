Более 8 тысяч семей Приморья оформили ежемесячную выплату на третьего или последующего ребенка
Почти 1,3 млрд рублей выплатят в 2019 году приморцам за третьего или последующего ребенка. Эту меру социальной поддержки на сегодняшний день получили более 8 тысяч многодетных семей края.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте труда и социального развития, с начала года на ежемесячные выплаты на третьего или последующего ребенка приморцам направлено уже более 720 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.
«На эту меру соцподдержки могут рассчитывать семьи с российским гражданством, в которых доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения. В этом году в Приморье он составляет порядка 34 620 рублей. Таким образом, размер ежемесячной выплаты – 13 860 рублей», – уточняют специалисты.
Отметим, что по поручению Губернатора Олега Кожемяко в июле были внесены изменения в краевой закон, позволяющие оформлять пособие на всех последующих детей, а не единожды, как было ранее.
«Если раньше родители получали пособие на третьего ребенка, то на четвертого, пятого и последующих детей действие закона не распространялось. Сейчас мы получили возможность предоставлять выплату по рождению третьего и каждого последующего ребенка», – уточняет врио вице-губернатора Сергей Максимчук.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
26.06.2019 Ежемесячную выплату на четвертого и последующих детей смогут получать приморцы
-
14.01.2019 1,3 млрд рублей запланировали в бюджете Приморья на выплаты семьям с третьим ребенком
-
12.07.2017 Почти девять тысяч многодетных семей Приморья получили выплату на третьего или последующих детей
-
18.07.2016 Более девяти тысяч многодетных семей Приморья поддержали демографическим пособием
-
22.12.2014 За два года на демографическое пособие многодетным семья Приморья направили полмиллиарда рублей
-
16.09.2014 Приморские семьи активно обращаются за новым демографическим пособием
Добавить комментарий