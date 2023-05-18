«Чек-ап» - новую услугу предлагает приморцам «Университетская клиника»

Новую услугу предлагает приморцам «Университетская клиника». «Чек-ап» - специальные программы комплексного медицинского обследования. Главная цель — выявление опасных, в том числе — онкологических, заболеваний на ранних стадиях.

Клиника оснащена современным оборудованием. В числе прочего есть компьютерный томограф, позволяющий делать низкодозовые исследования.

Роман Тормасов, врач-рентгенолог «Университетской клиники»:

"Мы можем увидеть даже самые маленькие артерии. Обычно компьютерные томографы 16-срезовые. А у нас 64-срезовый томограф. Поэтому мы можем спокойно проводить эту процедуру".

Особое внимание специалисты медицинского центра уделяют диагностике и лечению онкологических заболеваний, в частности — рака молочной железы. В распоряжении врачей — современные маммограф и УЗИ-аппарат.

Андрей Свиньин, онколог-маммолог «Университетской клиники»:

"Поступая к нам в клинику, в руках одного врача — меня или кого-то из коллег — пациент может получить весь спектр медицинской помощи — от постановки диагноза до проведения биопсии — в течение одного дня".

Биопсия необходима, чтобы установить характер обнаруженного новообразования. Причем сделать это важно как можно быстрее. По результатам может быть проведено оперативное вмешательство. Специалисты клиники ориентированы на малоинвазивные процедуры.

Андрей Свиньин, онколог-маммолог «Университетской клиники»:

"В нашем центре проводится, например, вакуумная биопсия — при доброкачественных образованиях в молочной железе. По-простому — это удаление образований из железы без операции — через прокол".

За год работы клиники здесь получили помощь уже более 6000 тысяч приморцев. Медицинский центр расположен по адресу Русская, 59 Е.

Екатерина Карначева, Андрей Толстихин. «Вести: Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]