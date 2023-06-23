Владивосток приводят в порядок после циклона: что сделано, и что планируется?

Грунт, ливневые колодцы, подпорные стены – Владивосток вновь восстанавливают после тропического июньского ливня, сообщают «Вести: Приморье».

Бригады муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» заняты восстановлением инфраструктуры после прошедшего ливня. Минувшей ночью убирали наносы грунта на Героев Тихоокеанцев, Вилкова, Иртышской, Калинина, Воронежской и по другим адресам.

На Светланской ведут работы по восстановлению разрушенного во время дождя смотрового колодца ливневой канализации. Ночью здесь проводили разбор поврежденной конструкции. К сожалению, дождь не позволил закончить запланированных работы, но они будут продолжены. Дорожники смонтируют колодец и заасфальтируют разрушенный ливнем участок дороги. Будут восстановлены дороги в районе пересечения Южно-Уральской и Колесника, где произошли провалы дорожного полотна из-за аварии на сетях бытовой канализации и размытия дождеприёмной камеры ливневой канализации.

Уже восстанавливают грунтовую дорогу в микрорайоне Патрокл. Грейдер ровнял полотно на Североморской. Потоки дождевой воды здесь сильно размыли проезд. Ночью спецтехника пошла и по проезду от ДОСААФа на Нефтеветку и далее в сторону мыса Кунгасный. Пока идет ремонт деформационных швов и тротуара на Некрасовском путепроводе, дорога ДОСААФ – Нефтеветка пользуется особой популярностью автомобилистов. Она выступает дублером проспекта 100-летия Владивостока. Поэтому спешные работы здесь как никогда необходимы. Исправят все «проделки» дождя и по другим адресам. Так прокомментировал продолжающиеся работы руководитель дорожного предприятия «Содержание городских территорий» во Владивостоке Николай Насонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]