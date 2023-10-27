Крупную партию спецоборудования доставили бойцам-дальневосточникам в зону СВО

Крупную партию спецоборудования получили бойцы-дальневосточники. Вооружение и обмундирование в зону СВО доставил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, - сообщает "Вести: Приморье".

В посылке для военнослужащих — беспилотные летательные аппараты, снайперские комплексы, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, ночные и дневные приборы наблюдения, а также связь. Доставили на фронт и очередную партию багги. Поставки оборудования для дальневосточников идут на регулярной основе, отметил Юрий Трутнев, при этом завозится именно то, в чем нуждаются бойцы.

Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО, зампредседатель правительства РФ: "Всегда довольно большой ассортимент. Мы это делаем, не закрыв глаза. А делаем это всегда, общаясь с бойцами, с командирами. То, что именно им необходимо".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]