Для жителей о. Русский во Владивостоке возобновил работу офис Сбербанка в ДВФУ

Жители о. Русский во Владивостоке могут воспользоваться услугами Сбербанка в здании Дальневосточного федерального университета по адресу п. Аякс, д.10, лит П (корпус А кампуса ДВФУ). Режим работы филиала: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные дни, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Клиенты Сбербанка могут пройти в здание ДВФУ через основной вход (корпус А, 6 уровень), без оформления пропуска в бюро пропусков. При себе необходимо иметь паспорт.

24х7 всем клиентам услуги банка доступны дистанционно в Сбербанк Онлайн без визита в офис. Клиенты в режиме онлайн могут переводить денежные средства клиентам Сбербанка и других банков, совершать международные переводы, оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги, оформлять и погашать кредиты (в том числе и досрочно), проверять баланс, открывать и пополнять вклады, открывать дебетовые и кредитные карты и пользоваться ими сразу, не получая пластика, устанавливать и менять пин-код, подать заявку на ипотеку и сопровождать уже взятый ипотечный кредит, обменивать валюту и многое другое.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]