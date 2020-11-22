«Сбербанк страхование» в упрощенном порядке урегулирует убытки от ледяного дождя в Приморском крае

Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» в приоритетном порядке урегулирует убытки пострадавших клиентов от ледяного дождя в Приморском крае, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Выплаты будут производиться по упрощенной системе на основании минимального пакета документов. В компании застраховано более 24,6 тыс. домов по договорам ипотечного страхования и программе «Защита дома+».

В компанию уже начали поступать первые обращения на выплаты. Заявить о страховом случае и получить консультации по урегулированию убытков и порядке страховых выплат можно по круглосуточному телефону 900 (звонок по России бесплатный), а также в любом отделении Сбербанка. Также подать документы на выплату удобно дистанционно через мобильное приложение «СберОсмотр», что актуально в период самоизоляции.

Василий Александров, управляющий директор – директор дирекции операционного управления СК «Сбербанк страхование»: «Приморский край, где прошел «ледяной дождь» и нанес региону серьезный урон, находится у нас на особом контроле. Среди пострадавших объектов – жилье наших клиентов. Каждое обращение мы рассматриваем в приоритетном порядке и делаем все возможное, чтобы произвести выплаты в максимально сжатые сроки. Заявление и документы, направленные через мобильное приложение «СберОсмотр» ускорят процесс урегулирование убытков. К сожалению, природные катаклизмы разного характера в России постоянно растут и предусмотреть их невозможно, чтобы своевременно защитить свое имущество. Страхование позволит сохранить спокойствие и финансовую стабильность, если жилье пострадает в случае стихийных бедствий и других рисков».

Застраховать жилье от непредвиденных ситуаций можно по программе «Защита дома+» от «Сбербанк страхование». В августе компания обновила эту программу, и теперь она представляет собой конструктор, с помощью которого клиенты могут выбирать оптимальные для себя условия страховой защиты и распределять страховую сумму по объектам страхования исходя из своих потребностей. По обновленной программе можно застраховать квартиру (в том числе сдаваемую в аренду), апартаменты, комнату, частный дом или дачу, дополнительные постройки на участке. Оформить полис можно в любом отделении Сбербанка, а также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн всего за несколько кликов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]