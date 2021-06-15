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«Сбербанк страхование» получила лицензию на ОСАГО

«Сбербанк страхование» получила лицензию на ОСАГО

Банк России выдал дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование» лицензию на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «В прошлом году Сбер первым из российских банков запустил в собственном мобильном приложении СберБанк Онлайн маркетплейс по автострахованию. Сегодня на нём представлены предложения по ОСАГО от 11 наших партнёров — крупных российских страховщиков. На маркетплейсе оформляются десятки тысяч договоров в месяц, а всего расчеты на площадке сделали около 700 тыс. человек. Формат маркетплейса сохранится и после того, как к продажам приступит наша дочерняя компания «Сбербанк страхование». ОСАГО — самый массовый вид страхования в России, и мы хотим, чтобы у клиентов Сбербанка была возможность выбора из предложений ведущих операторов этого рынка».

Михаил Волков, Генеральный директор «Сбербанк страхование»: «Получение лицензии — важное мероприятие в реализации дорожной карты по выходу на рынок ОСАГО. Сейчас мы завершаем подготовку IT-систем и других бизнес-процессов компании для полноценной качественной работы с нашими клиентами. В четвертом квартале «Сбербанк страхование» запустит продажи ОСАГО и синхронизирует с этим и запуск массовых продаж полисов автокаско. Мы хотим стать одним из лидеров и маркетплейса Сбера, и в целом сегмента ОСАГО».

Помимо маркетплейса в СберБанк Онлайн с апреля полисы ОСАГО 11 страховых компаний партнеров можно оформить в отделениях Сбербанка по всей стране.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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