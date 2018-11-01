Возможность оплаты проезда банковскими картами появилась в общественном транспорте Находки

В автобусах города Находки появилась возможность оплатить проезд банковской картой. Теперь жители и гости города смогут оплатить проезд бесконтактными банковскими картами ведущих платежных систем, мобильными устройствами, поддерживающими технологию Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay (смартфоны, часы). Транспортные средства с возможностью оплаты банковскими картами обозначены специальными наклейками снаружи и внутри, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Оплачивать проезд по бесконтактной технологии удобно, просто и безопасно: пассажирам достаточно на несколько секунд приложить к валидатору бесконтактную карту, телефон или часы, оснащенные PayPass. Для оплаты проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода. Сейчас терминалы установлены в автобусах на всех маршрутах, в том числе №26, следующий до посёлка Первостроителей, и №22 «Автовокзал - посёлок Южно-Морской». Всего валидаторами оснащены 83 машины в Находкинском городском округе.

Стоимость поездки при оплате банковской картой - такая же, как и при оплате наличными, и составляет 30 рублей и 32 рубля на маршрутах № 2, 17, 18, и 22.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка: «В Приморье расширяется география проекта по внедрению системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Оплатить проезд в автобусе картой, смартфоном или часами сегодня можно в восьми городах региона: Владивостоке, Артёме, Арсеньеве, Большом Камне, Покровке, Уссурийске, Фокино и Находке. Безналичный расчет в транспорте – это необходимость времени, когда многие уже совсем не пользуются наличными средствами, поэтому будем развивать проект и дальше».

Проект реализован совместно с Администраций Находкинского городского округа, ЗАО «Золотая Корона», ПАО Сбербанк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]