В Приморском крае проходит акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»

C 1 мая подо 30 июня 2021 года держатели бесконтактных карт платежной системы MasterсCard любого российского банка смогут совершать поездки в общественном транспорте Приморского края со скидкой в размере 3 рубля, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Сэкономить на проезде жители и гости края cмогут в муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных системой бесконтактной оплаты проезда банковскими картами - об этом свидетельствует наклейка с логотипом Сбербанка и надписью: «Оплата в одно касание».

устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы получить скидку Ддостаточно приложить к валидатору в наземном транспорте бесконтактную карту Masterсard или мобильное устройство с привязанной к нему картой Mastercard – смартфон или смарт- часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. к валидатору в наземном транспорте, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой.

Совместная акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!» Акция запущена платежной системой MasterCard при поддержке Правительства Приморского края, транспортного оператора МБУ «АДЦ», а также Сбербанка как банка-эквайрера, обеспечивающего прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем для оплаты проезда в общественном транспорте. При этом оплата проезда со скидкой доступна держателям бесконтактных карт платежной системы MasterCard любого банка. Скидка действует на маршрутах местных перевозчиков, которые реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте. Сегодня такой сервис доступен во Владивостоке, Арсеньеве, Артёме, Большом Камне, Дальнереченске, Находке, Покровке, Спасске-Дальнем, Уссурийске, и Фокино, Партизанске и Дальнегорске.

Система безналичной оплаты проезда была внедрена во Владивостоке в 2019 году. Сегодня терминалами оснащены все городские автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер. В 2020 году безналичным способом в краевом центре рассчитались за проезд почти 27 млн раз.



Олег Гуменюк, глава администрации г. Владивостока: «Владивосток – столица Дальнего Востока, и общественный транспорт – его визитная карточка. Сегодня он работает с отлаженной и не вызывающей нареканий системой безналичной оплаты проезда. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. В планах – расширение линейки пересадочных тарифов, внедрение электронного проездного».



Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка: «Многие жители Приморья постепенно привыкают платить в одно касание – это удобно и безопасно, и оплата проезда на общественном транспорте здесь – не исключение. Более того: новая акция носит отчетливый социальный характер. Это особо выгодно для тех, кто пользуется городским транспортом несколько раз в день, например, совершает поездки на работу и обратно. И мы рады предоставить жителям и гостям нашего края возможность получать скидку за каждую поездку. Особо важно то, что скидку от текущей стоимости проезда смогут получить все жители во всех городах, где в общественном транспорте установлены терминалы приема оплаты по картам».

Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России: «Оплачивая проезд в одно касание банковской картой или умным устройством, пассажиры берегут своё время, так как пользуются тем же платёжным инструментом, что и в магазинах – им не требуется покупать билет или заранее пополнять проездной. Отмечу, что более 70% россиян предпочитают именно этот способ оплаты, так как это безопасно и быстро. Запуская в партнёрстве со Сбербанком акцию на муниципальном транспорте, мы хотим привлечь внимание к преимуществам, которые даёт бесконтактная технология. Специальным предложением смогут воспользоваться и жители Приморского края, и его гости».

По всем вопросам обслуживания карт платежной системы MasterсCard необходимо обращаться в банк, выпустивший карту.

С полными правилами проведения акции можно будет ознакомиться на сайте

https://www.ao-rr.ru/mastercard_primorskiy

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]