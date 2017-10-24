Дешевый тариф: как получить скидку на проезд в транспорте Владивостока

В городском транспорте Владивостока можно ездить со скидкой до конца июня 2020 года. Акция проходит совместно со Сбербанком и местными муниципальными и коммерческими перевозчиками, которые уже реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте.

Привычка платить в одно касание все больше входит в повседневную жизнь жителей Приморья. Это удобный, безопасный и технологичный способ оплачивать покупки в супермаркетах, бензин на АЗС и проезд в городском транспорте.

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир»: "Мы видим, что в последние недели, увеличилось число пассажиров оплачивающих проезд в городском транспорте, национальными платёжными картами. Держатели бесконтактных карт «Мир», выпущенных любым банком, могут с выгодой оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и даже маршрутках".

Расплачиваясь в одно касание, держатель карты «Мир» получает скидку за проезд в размере 5 рублей. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой. По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте - https://super.mironline.ru/transport/.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]