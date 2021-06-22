Карта «Приморец» экономит средства при оплате проезда в общественном транспорте

Оплачивайте картой проезд в общественном транспорте. Оплата происходит в одно касание, сообщают «Вести:Приморье».

C 1 мая по 30 июня 2021 года держатели бесконтактных карт MasterCard любого российского банка могут совершать поездки в общественном транспорте Приморского края со скидкой 3 рубля.

Жители Приморского края воспользовались скидкой 3 рубля в мае 2021 г 924 тысячи раз.

У жителей Приморского края СТАРШЕ 70 ЛЕТ (льготных категорий граждан) есть возможность оплачивать проезд по социальной карте «Приморец».

Денежная выплата в размере 300 рублей на проезд будет зачислена на карту впервые в течение 1-1,5 месяцев после подачи заявления в органы социальной защиты, и в дальнейшем будет пополняться ежемесячно на сумму средств, израсходованных на проезд, но не более 300 руб.

Если Вы хотите оплачивать проезд картой «Приморец» до перечисления на нее денежных средств, необходимо пополнить ее самостоятельно через платежные терминалы, установленные в отделениях банков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]