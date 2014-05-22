Mastercard cделал трехрублевую скидку всем пассажирам Владивостока

Администрация Владивостока совместно с платежной системой Mastercard проводит акцию в целях популяризации безналичных платежей в общественном транспорте. Для тех, кто имеет банковскую карту этой платежной системы любого банка, одна поездка в автобусе теперь стоит 25 рублей вместо 28 обычных. Акция будет действовать до 31 декабря, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт администрации столицы региона.

«Акция стартовала 18 ноября и продлится до конца года, - рассказала директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Бердникова. – Только за вчерашний день возможностью рассчитаться за проезд банковской картой системы Mastercard воспользовался 6 701 человек. Для них стоимость поездки составила 25 рублей».

Как сообщила Татьяна Бердникова, администрация города продолжит работу в данном направлении. В планах - разработка линейки пересадочных сетевых тарифов, которые будут работать на базе единой транспортной карты и позволят совершать поездки со скидками.

Напомним, сегодня во Владивостоке за проезд в общественном транспорте можно рассчитаться наличным и безналичным способом. Стоимость одной поездки в автобусе составляет 28 рублей, трамвае, троллейбусе и на фуникулере - 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]