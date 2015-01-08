Предъявите браслет: оплатить проезд на автобусе можно оригинальным способом
457 силиконовых браслетов, дающих возможность рассчитаться за проезд в общественном транспорте, сегодня прибыли во Владивосток и завтра поступят в продажу, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию краевого центра.
Это еще один способ безналичной оплаты наряду с банковскими и транспортными картами. Стоимость браслета составит 350 рублей.
Как сообщили в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», который является оператором проекта, каждый браслет имеет идентификационный номер и оснащен чипом для передачи информации.
«Пользоваться браслетом очень удобно, достаточно приложить его к терминалу, – сообщила директор АДЦ Татьяна Бердникова. – Принцип пополнения баланса такой же, как у единой транспортной карты – сделать это можно в банкомате или с помощью онлайн-банка. Стоимость проезда по браслету составит 28 рублей в автобусе, 20 – в трамвае, троллейбусе или на фуникулере. Производят браслеты в Новосибирске».
По словам Татьяны Бердниковой, приобрести браслеты с 22 ноября можно будет по следующим адресам:
- на верхней площадке фуникулера;
- в диспетчерской трамвая на ост. «Мингородок» (здание ТЦ «Самоцвет»);
- в диспетчерской троллейбуса на ост. «Автовокзал» (в районе Русской, 5);
- на площади Семеновской.
В ближайшие дни ожидается прибытие во Владивосток партии брелоков в количестве 2 тысяч штук. Они тоже дадут возможность расплатиться за проезд в городском общественном транспорте безналичным способом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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