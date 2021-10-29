Очередная партия транспортных карт поступила в киоски Владивостока

Очередная партия Единых транспортных карт (ЕТК) в количестве 10 тысяч штук поступила в продажу в киоски Владивостока. Проезд по ним с 1 ноября в автобусах города составит 30 рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как сообщила директор МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Бердникова, карты поступили минувшим днем с завода-изготовителя в Кирове и сразу были развезены по торговым точкам.

«Спрос на карту действительно высок, и мы делаем всё возможное, чтобы ее могли купить все желающие, – подчеркнула Татьяна Бердникова. – Ежедневно анализируем поступающие обращения, в том числе через соцсети. Смотрим, где карт не хватает, и ставим такие киоски в приоритеты. Кроме того, ведем переговоры о продаже карт в почтовых отделениях и торговых сетях».

По словам директора АДЦ, в связи с высоким спросом в ближайшие дни во Владивосток ожидают поставку более 20 тысяч карт. Их поставка в город будет продолжаться до тех пор, пока не будут закрыты все потребности.

Напомним, Единая транспортная карта Владивостока была введена в 2019 году. За это время в городе реализовали 3,5 тысяч карт. В октябре этого года – уже 22 тысячи.

Карта дает возможность рассчитаться за проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе и на фуникулере. С 1 ноября проезд в автобусах по карте будет стоить 30 рублей. Купить карту во Владивостоке можно более чем в двухстах точках продажи. Наряду с картой, такие же возможности предоставляют бесконтактные брелоки и браслеты.

По всем вопросам использования Единой транспортной карты следует обращаться по телефонам 243-82-94, 240-56-05. В выходные дни: 2605-252, 236-32-52.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]