Очередная партия транспортных карт пришла во Владивосток

25 тысяч единых транспортных карт (ЕТК) дополнительно прибыли во Владивосток. Все они либо поступили в продажу, либо поступят в ближайшие дни, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», 10 тысяч из них уже завтра будут в продаже в киосках «Владпрессы». 5 тысяч поступило на интернет-площадку «100sp». Еще 10 тысяч карт предлагает своим клиентам Примсоцбанк – бесплатно в пакете с моментальной дебетовой картой, которой будет удобно пополнять ЕТК через мобильный банк.

Выпуск транспортных карт для Владивостока продолжается на заводе-изготовителе в городе Кирове.

Напомним, с 1 ноября в краевой столице введен дифференцированный тариф на проезд в автобусах. По единой транспортной карте (ЕТК) стоимость поездки составляет 30 рублей, по любой банковской – 32 руб., если расчет наличными – 35 рублей.

Как уточнили в Автоматизированном диспетчерском центре, в связи с разницей в цене спрос на ЕТК многократно возрос, поэтому заказ и поставка в город электронных транспортных карт продолжится до тех пор, пока полностью не будут закрыты все потребности.

По всем вопросам использования Единой транспортной карты и работы терминалов следует обращаться по телефонам 243-82-94, 240-56-05. В выходные дни: 2605-252, 236-32-52.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]