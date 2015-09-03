Транспортные карты могут вывести из-под запрета на пополнение наличными

Транспортные карты и карты для школьников могут вывести из-под запрета на пополнение наличными анонимных , сообщают «Вести:Приморье». Это следует из проекта поправок, внесенных в Госдуму. Его разработала группа депутатов и сенаторов, отмечает «Коммерсант».

С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые запретили анонимное пополнение электронных кошельков. Если лицо, пополняющее кошелек, не прошло идентификацию, провести операцию можно только с банковского счета. Ограничения сделали невозможным также пополнение наличными транспортных карт в регионах, где они реализованы в виде электронного кошелька — Московской, Орловской, Липецкой, Новгородской областях и Перми. ЦБ пока отсрочил запрет для транспортных карт до 1 апреля 2021 года.

Авторы законопроекта предлагают дать возможность пополнять наличными транспортные и школьные карты, которые реализованы как анонимные электронные кошельки. В пояснительной записке говорится, что статистика оборота таких карт в некоторых регионах говорит о том, что с их помощью население активно переходит на безналичный расчет. Сейчас около 60–70% таких карт пополняется наличными через банки или банковских платежных агентов.

«Сохранение возможности пополнения таких карт наличными денежными средствами позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения, а также снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда субъектов Российской Федерации»,— говорится в пояснительной записке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]