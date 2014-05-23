И снова о пенсиях: Прибудут с «Миром» только через три месяца

ЦБ РФ вновь продлил срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщают «Вести:Приморье».

Пенсионеры еще три месяца смогут получать пенсии на карты Visa и MasterCard, отмечает «РГ».

"Мы видим, что большинство пенсионеров переведены на карты "Мир" и уже ими пользуются, - сказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в эфире телеканала "Россия 1". - Тем не менее часть пенсионеров по каким-то причинам эти карты не получила. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок (перевода пенсионеров на карту "Мир". - Прим. ред.) до конца года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно, и банки смогут выполнить все свои обязательства". Перевод пенсионеров на карты "Мир" (они официально являются национальным платежным инструментом) происходил постепенно, по мере истечения действия ранее выданных карт Visa и MasterCard, и изначально должен был завершиться к 1 июля. Однако в апреле, когда действовал режим самоизоляции, Банк России отложил этот срок на три месяца, теперь он еще раз продлевается.

Тем пенсионерам, у кого еще нет карты "Мир", следует оформить ее в том банке, через который происходит выплата пенсии. Как и прежде, пенсии можно получать и наличными через "Почту России" - на дом или самостоятельно в почтовом отделении

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]