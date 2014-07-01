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Банки завершают перевод на карты: одно условие продлит срок еще на три месяца
До 1 июля банки должны завершить перевод пенсионеров на карты "Мир", сообщают «Вести:Приморье».
Однако Банк России решил до 1 октября не наказывать банки, если окажется, что кому-то из своих клиентов они продолжают перечислять пенсии на карты международных платежных систем. Поэтому те, кто еще не получил карты "Мир", смогут пользоваться старыми картами Visa и MasterCard еще три месяца, при условии, что срок их действия не истек.
1 июля заканчивается период, в течение которого Банк России рекомендовал банкам принимать просроченные карты, отмечает «РГ».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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