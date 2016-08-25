Платежная система «Мир» зайдет в Apple Pay

Национальная платежная система «Мир» 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять карты «Мир» в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом говорится в бюллетене, который платежная система разослала кредитным организациям. РБК ознакомился с документом, информацию подтвердили два источника на платежном рынке.

«ПС «Мир» продолжает развивать платформу мобильных платежей. <...> Эмитенты (банки, выпускающие карты. — РБК) смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС «Мир» на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в документе. Каждый банк — участник ПС «Мир» сам будет устанавливать для своих клиентов срок, когда они смогут привязать карты «Мир» к кошельку Apple.

«Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже», — сказал РБК представитель Национальной системы платежных карт (оператор «Мира»), добавив, что карты «Мир» можно подключить к мобильным платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]