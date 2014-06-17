Пользователей карт Visa ждут новые правила

Платежная система Visa разослала банкам-участникам меморандум с обязательным требованием обеспечить переводы средств между картами банка по номеру телефона. На это банкам отведен ровно год. Сейчас эта возможность опциональная — для желающих банков, и пока сервис не слишком популярен. Платежная система намерена установить жесткое требование, для того чтобы можно было с уверенность вступить в конкуренцию с набирающей обороты системой быстрых платежей (СБП) Банка России. Эксперты видят перспективы в сервисе Visa, поскольку он гибок с точки зрения установления комиссий банками, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на “Ъ”.

Как стало известно, международная платежная система Visa, на долю которой, по оценкам экспертов, приходится около 45% рынка карточных платежей в России, разослала российским банкам — ее членам письмо. Из него следует, что с 30 сентября 2021 года Visa Direct эквайеры и эмитенты обязаны будут использовать идентификатор (номер мобильного телефона) для операций OCT (пополнение карты) в качестве дополнительной опции для данных получателя. Эмитенты должны предоставить возможность создавать, обновлять и изменять связь между PAN (номером карты) и иным идентификатором.

Получение данного письма подтвердили в ряде банков. По сути, оно означает, что Visa в обязательном порядке запускает применение этого функционала, ранее он был представлен опционально. Таким образом, Visa фактически вступает в прямую конкуренцию с системой быстрых платежей ЦБ, которая предусматривает переводы между гражданами по номеру телефона практически в любой банк.

«Компания Visa регулярно и своевременно информирует своих клиентов о всех технических требованиях, необходимых для реализации на стороне банков правильной работы платежных решений в рамках платежной системы Visa,— пояснили в пресс-службе компании.— В данном случае речь идет о требованиях для банков—участников платежной системы Visa относительно поддержки уже существующего сервиса переводов по номеру телефона».

Получается, до 2022 года Visa придется бороться с СБП за переводы по номеру телефона свыше 100 тыс. руб. в месяц. Сейчас переводы до 100 тыс. в рамках СБП бесплатны, но после 2022 года станут платными, отмечают банкиры. «Сейчас переводы свыше 100 тыс. руб. по картам Visa идут с комиссией 1%, у СБП — 0,5%»,— поясняет один из собеседников. «Если Visa сделает переводы по номеру телефона, она сможет снизить комиссию для банков, а те — снизить для клиентов до 0,5%. У СБП переводы до 100 тыс. руб. с 1 января 2022 года будут платные, и тут Visa сможет побороться с СБП на всех фронтах»,— полагает представитель крупного банка.

«Уже сейчас можно перевести средства с карты на карту по номеру телефона в рамках системы Visa,— поясняет независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.— Однако пока это не у всех банков и опционально». Visa хочет это требовать для того, чтобы можно было с уверенность продавать и маркетировать этот сервис, считает он. «Мы заинтересованы в активном развитии сервиса по отправке переводов Visa для наших банков-партнеров и видим интерес банков к данному сервису, отмечает гендиректор "Карт Стандарт" Мая Глотова.— Принципиальным преимуществом сервиса является возможность со стороны банка гибко настраивать тарифы для клиента, что позволит банку устанавливать тарифы, как интересные для клиента, так и отвечающие экономическим интересам банка».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]