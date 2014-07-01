Пенсионерам напомнили о требовании для получения пенсии

Срок введения карт «Мир» для получения пенсий продлили до 1 октября из-за пандемии коронавируса, сообщают «Вести:Приморье». До этого времени пенсионеры могут использовать для получения денег карты других платежных систем. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

«Тем пенсионерам, которые используют карты иных платежных систем, следует до этого времени перейти на карту „Мир“. Это требование касается только людей, получающих пенсии и прочие социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa)», — цитирует представителей ПФР Life.

Напомним, переход на карты «Мир» должен был состояться еще 1 июля. Из-за распространения COVID-19 срок продлили до 1 октября. В фонде подчеркнули, что нововведение не распространяется на тех, кому деньги зачисляют на счет по вкладу или доставляют почтой, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше, отмечает ura.news.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]