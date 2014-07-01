Все социальные выплаты будут переводиться только на карты «Мир»

Все социальные выплаты приморцам будут переводиться только на карты «Мир», об этом напомнили в "Пенсионном фонде".

В соответствии с федеральным законом «О национальной платежной системе» переход на карты «Мир» продлён до 1 октября 2020 года.

Из этого следует, что тем получателям выплат, которые используют карты иных платежных систем, следует к 1 октября заменить их на «Мир», - сообщает vl.aif.ru.

Требование касается только тех, кто получает пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa), и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 октября текущего года ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше, сообщает Пенсионный фонд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]