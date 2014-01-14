Перерасчет и смена карт: что ждет пенсионеров с 1 июля

С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту, сообщают «Вести:Приморье». Все социальные выплаты должны будут перечисляться на карты платежной системы "Мир". Касается это и выплаты пенсий.

С данного числа будет возобновлена индексация тем пенсионерам, которые продолжают свою трудовую деятельность. Пенсионеры из данной категории за год будут зарабатывать максимально по три балла, каждый из которых будет равен 93 рублям. Соответствующий документ был ранее направлен на подпись к президенту РФ.

Кроме этого, с 1 июля планируется перерасчет выплат для пенсионеров-опекунов своих несовершеннолетних родственников.

При этом переход на карты «Мир» для всех получающих на банковские карты отечественной платежной системы «Мир» пенсионеров России, который должен был состояться с этого же числа, из-за пандемии коронавируса отложен до 1 октября, уточняет regnum.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]