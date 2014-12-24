Индексация пенсий возможна пенсионерам-опекунам

В Госудму внесен законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов

Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами и получающих за это выплаты, сообщают "Вести: Приморье".

Его авторами выступили Председатель ГД Вячеслав Володин, заместитель Председателя ГД Сергей Неверов и Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Проект изменений в ст. 7 Закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов 3 февраля внесен в Государственную Думу. Документразмещен в Системе обеспечения законодательной деятельности, отмечено на сайте ГД.

Сергей Неверов подчеркнул, что проект поправок «подготовлен депутатами совместно с Минтрудом по поручению Президента России Владимира Путина».

«Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов», — сказал парламентарий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]