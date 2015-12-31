Сегодня, 13:04
Индексация пенсий охватит 45,8 тысячи пенсионеров в России
Приемным родителям-пенсионерам возобновят индексацию пенсии, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".
С 1 июля пенсионерам - опекунам и попечителям несовершеннолетних детей - возобновят индексацию страховых пенсий. Ранее из-за того, что они занимаются воспитанием детей по договору и получают за это вознаграждение, их приравняли к работающим пенсионерам. Поэтому пенсия не индексировалась. Теперь обязательное пенсионное страхование на них распространяться не будет, а им будут ежегодно индексировать размер страховой пенсии и фиксированную выплату к ней.
По предварительным оценкам, индексация пенсий охватит 45,8 тысячи приемных родителей - пенсионеров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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