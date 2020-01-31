17 443 рублей ежемесячно: Минтруд сообщил об индексации пенсий

В следующем году пенсии россиян вырастут на 6,3% до 17 443 рублей. Об этом пояснили в Минтруда России, сообщают «Вести:Приморье».

«Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%», — цитирует ведомство «Федеральное агентство новостей». В министерстве пояснили, что на выплату пенсий будет потрачено 8,4 трлн рублей, на ежемесячные денежные выплаты — 425 млрд рублей.

Ранее уточняли, в России хотят ввести ежегодную индексацию всех пенсий, а работающим пенсионерам пересчитать выплаты. Об этом говорил зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов. Инициатива была поддержана в профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

На индексацию пенсий работающим пенсионерам государству необходимо выделять из бюджета РФ по 150—180 млрд рублей каждый год, заявил председатель комитета Совета Федерации России по социальной политике Валерий Рязанский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]